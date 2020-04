«Noi non accettiamo il Mes perché in ogni caso le condizioni ci saranno. Il testo dice di no ma il trattato dice di sì. Questa la posizione M5S. Il Mes è strumento non idoneo ad affrontare questa crisi ed è molto pericoloso, le conseguenze saranno pagate in futuro». Lo ha detto ai microfoni di Radio1 il capo politico del Movimento 5 Stelle, Vito Crimi.

Ultimo aggiornamento: 09:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA