Mes, perché no: mercoledì il voto che spacca il governo. Cos'è e perché se ne parla tanto

Quella che sta per iniziare sarà una settimana complessa per il governo. Mercoledì infatti, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte presenterà al Parlamento la "scivolosa" riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità, il Mes, su cui qualche giorno fa si sono accordati i ministri delle Finanze europei. Vale a dire su una revisione dell'istituzione intergovernativa con cui l'Ue già da qualche anno si propone di aiutare i paesi dell'eurozona che si trovano in difficoltà economiche per gli effetti della pandemia.

Dei prestiti a tassi vantaggiosi in sostanza, che - illustrando i nuovi punti al centro del dibattito come l'anticipazione di due anni, dal 2024 al 2022, dell’entrata in vigore del cosiddetto “paracadute” (backstop) per il fondo salva-banche comune - il premier Conte cercherà di ottenere prima con l'approvazione del Parlamento italiano e poi ne sosterrà la posizione al Consiglio europeo del 10 e dell’11 dicembre in vista della successiva ratifica del 19 dicembre in Italia e in 18 Paesi dell'eurozona.

Un voto, quello italiano, che però si annuncia ricco di insidie e che rischia di far andare il governo "sotto" in termini di maggioranza al Senato. Il Mes infatti oggi non è osteggiato solamente dalle opposizioni di Matteo Salvini, Giorgia Meloni e infine anche di Silvio Berlusconi, che lo intendono come una sorta di longa manus europea sul futuro dell'Italia (l'austerità imposta), ma anche da una fronda abbastanza corposa del M5s.

Il Movimento infatti, aveva fatto dell'opposizione al Meccanismo una delle sue battaglie identitarie prima di essere al governo e cedere il passo su molti temi. In questo caso però quasi 60 parlamentari (di cui 16 senatori) hanno annunciato l'opposizione ferrea, nonostante Luigi Di Maio abbia parlato di «voto anti-Conte». In più, c'è chi come Dario Franceschini del Pd, teme lo sgambetto anche da Italia Viva. Non può essere un caso infatti se Matteo Renzi in un'intervista ha dichiarato che, in caso di sconfitta, Conte dovrebbe dimettersi.

Ma cos'è questo Meccanismo Europeo che rischia di mandare a gambe all'aria il governo. Come detto è un’istituzione intergovernativa che ha lo scopo di aiutare i paesi dell’eurozona in difficoltà economiche, mettendo in comune dei soldi di tutti perchè si è ormai capito che la crisi di un Paese ha ripercussioni su tutti. Il fondo ha una dotazione di 80 miliardi di euro versati in maniera proporzionale dagli Stati membri: la quota più alta ad esempio è quella della Germania, che ne versa il 27%, nonostante con ogni probabilità non usufruirà mai degli aiuti.



Non solo, il Mes può anche raccogliere sui mercati finanziari fino a 700 miliardi di euro emettendo titoli con la garanzia degli stati che ne fanno parte. Risorse preziose, utili soprattutto perché con questi contributi si possono potrebbe puntare a ricapitalizzare i sistemi bancari dei paesi Ue.

All'Italia spetterebbero 37 miliardi di euro come prestiti a tassi di interesse inferiori rispetto al mercato (per un risparmio di circa 300 milioni di euro) che potrebbero essere investiti - in maniera del tutto esclusiva - in ambito sanitario. Vale a dire che, senza indebitarsi con i mercati (quei fondi l'Italia comunque non li ha), si potrebbe finalmente puntare ad una riforma sostanziale del nostro Sistema sanitario nazionale che ha dimostrato di essere non all'altezza. Un progetto che non sarebbe un generico riparto di fondi, ma un finanziamento mirato con risorse allocate e destinate con precisione dopo confronti tra Stato Centrale e autonomie territoriale. Cioè non ci sarebbe spazio per uscite più o meno fantasiose da parte di Regioni o aree di influenze locali, ma solo investimenti ben riflettuti in un settore in evidente difficoltà.

Queste motivazioni però per molti non sufficienti. In particolare perché per ricevere l’aiuto uno stato deve accettare il piano di riforme concordato e sorvegliato dall'ormai celebre “Troika”, ovvero il comitato costituito da Commissione Europea, Banca Centrale Europea e Fondo Monetario Internazionale. Una sorveglianza che, nel caso in cui non si riuscissero a restituire i fondi, porterebbe (in base a quanto fatto in passato) a misure molto impopolari come taglio alla spesa pubblica, in particolare alle pensioni, privatizzazioni, liberalizzazioni e flessibilizzazione delle leggi sul lavoro, allo scopo di rendere nuovamente sostenibili i conti pubblici (Fino a oggi Grecia, Cipro, Portogallo e Irlanda hanno usufruito di programmi di aiuto del MES)

