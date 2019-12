Mes, Conte riferisce alla Camera: è subito bagarre DIRETTA Governo spaccato

Il Mes tiene sulle spine il governo giallo-rosso. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte riferisce in Parlamento sul Mes e respinge con nettezza le accuse «infamanti» di alto tradimento lanciate contro di lui da Matteo Salvini. L'intervento del premier si svolge dalle 13 alla Camera e alle ore 15.30 al Senato: si tratta di un'informativa urgente sulle modifiche al Trattato sul Meccanismo europeo di stabilità (Mes) o Fondo Salva Stati.

Il capo del governo riferisce dopo la fumata nera di stanotte, arrivata alla fine di un vertice di 4 ore a Palazzo Chigi: l'accordo nella maggioranza non c'è. Le posizioni di M5s e Pd «sono diverse», ammette di Maio. La nota unitaria diffusa alla fine del vertice fiume difende il Mes che viene però rimesso al voto del Parlamento del 10 che così deciderà le sorti della riforma salva-stati e del governo prima del Consiglio Europeo previsto per il 13 e chiamato a ratificare l'accordo.

«Pur di attaccare la mia persona e il governo non ci si è fatti scrupoli - contrattacca Conte nel suo intervento alla Camera - Ma non mi sono stupito di Salvini, quando del comportamento della Meloni. Sono state diffuse notizie allarmistiche e palesemente false. Si è detto che è prevista la confisca dei conti correnti dei risparmiatori».

Sul caso italiano interviene il portavoce della Merkel: «C'è sempre e c'è sempre stato spazio» per la trattativa per i singoli Paesi, «ma ci sono anche regole che vanno rispettate» nell'interesse di tutti i Paesi membri, dice, Steffen Seibert. Seibert ha sottolineato che «la posizione tedesca non è cambiata» e che la trattativa si farà in Europa. «Inoltre ancora una volta è la Commissione europea la padrona della situazione, non i singoli Stati membri», ha aggiunto.

«Ci trattano come dei mostri solo perché ieri ci siamo battuti per non firmare al buio il Mes. E il sistema è abituato così: o fai come dicono loro, oppure ti minacciano, cominciano a dipingerti come disfattista. È quel che sta accadendo con il sottoscritto da un bel po' di tempo. Se qualcuno pensa di zittire il MoVimento, ha capito male. Nessuno creda di potersi arrogare il diritto di chiuderci la bocca, scrive in un post su facebook il leader del M5S Luigi Di Maio.

