Messi l'italiano di Recanati, chiamato a votare per le elezioni

Venerdì 3 Maggio 2019, 14:15 - Ultimo aggiornamento: 03-05-2019 14:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Messi iscritto all’anagrafe del municipio di Recanati, che fu di Giacomo Lepardi, nel registro dei residenti all’estero (Aire): e grazie a questo la Pulce, invece, in passato ha potuto firmare il contratto con il Barcellona in virtù del suo status di calciatore comunitario.. E proprio in questi giorni, viste le elezioni, gli impiegati del Comune gli hanno recapitato a Barcellona il certificato elettorale. Un documento che gli consente di votare sia per le Europee che per le amministrative, che sono previste il 26 maggio. Il suo sangue italiano deriva dal trisavolo Angelo Messi, nato nel 1866 e che da Recanati viaggiò poi verso Buenos Aires. l padre di Leo, Jorge, qualche anno fa si recò proprio a Recanati per tentare di far ottenere a Leo la cittadinanza italiana, affinché gli fosse riconosciuto lo status di comunitario, poi ottenuto grazie alle origini spagnole della madre.