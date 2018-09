«Mezzogiorno, il flop dei fondi Ue alibi per il disimpegno nazionale»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 27 Settembre 2018, 10:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trent'anni di politiche Ue per le aree depresse e il risultato è che il Mezzogiorno, con 20 milioni di abitanti, è «la più grande area depressa del continente». Inizia così, con un pugno nello stomaco, il rapporto dell'Ufficio valutazione impatto del Senato, dal titolo «Spendere per crescere?» Un rapporto che cade mentre si sta per discutere la programmazione post 2020. In Europa le regioni che hanno ricevuto fondi per la coesione in media sono cresciute più delle altre (69,9% contro 41,2% nel 2001-2016) e i Paesi che hanno beneficiato di cospicui fondi europei come Polonia e Ungheria hanno registrato in quindici anni tassi di crescita del 106,9% e dell'82,4% contro il 18% del Mezzogiorno. Né si può dire che il problema sia l'euro, visto che in Eurolandia i territori che hanno percorso i piani di convergenza sono comunque cresciuti del 44,7%. La soluzione, secondo il rapporto del Senato, non sta nel chiedere più fondi europei - oltre i 340 euro annui procapite sono inutili - ma nel cambiare i comportamenti nazionali.