Domenica 25 Novembre 2018, 09:32

Le Regioni non vogliono metterci un euro. L’Anpal sta finendo i soldi a disposizione. E tanto basta per mettere a rischio i fondi - 500 milioni di euro - destinati nel 2019 per confermare gli sgravi contributi per i nuovi assunti al Sud. Mezzo miliardo che viene finanziato attingendo risorse dal Fondo sociale europeo e non da poste del bilancio pubblico, messe ad hoc in Finanziaria. LE NORME Sull’esonero contributivo al cento per cento, l’articolo 20 della manovra, quello che disciplina la «proroga...