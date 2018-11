Mezzogiorno, così la Lega dimezza le distanze dai cinquestelle

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 17 Novembre 2018, 08:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se si votasse domani la Lega, stando a un sondaggio di Swg, nel Mezzogiorno raccoglierebbe il 20 per cento dei voti. Alle scorse elezioni aveva l'8,4%. Secondo il politologo Roberto D'Alimonte, per comprendere quanto questi numeri possano influire sullo scenario politico nazionale, «c'è prima da capire se questi consensi provengono dal bacino elettorale di Forza Italia e allora non cambia niente oppure se sono drenati dai Cinquestelle: in questo caso allora potremmo avere degli sconvolgimenti negli equilibri nazionali. Vuol dire che un centrodestra unito potrebbe avere possibilità di vincere le elezioni, avere la maggioranza nei collegi uninominali del Meridione». E di governare senza il M5S. Dà forma al concetto Paolo Russo, parlamentare napoletano di Forza Italia: «Se la Lega cresce del Mezzogiorno, l'alleanza di centrodestra ha fortissime prospettive di vittoria a livello nazionale. Se alle scorse politiche il Carroccio fosse andato qui in doppia cifra, con i voti di Forza Italia, avremmo conquistato tutti i collegi uninominali poi presi dai Cinquestelle nell'area».