Difesa comune, rafforzamento dell’economia e tenuta dei valori democratici faranno da bussola per il nuovo mandato Ue. Che avrà bisogno di una Commissione «meno politicizzata» e «più imparziale» rispetto a quella targata Ursula von der Leyen, la cui conferma alla guida dell’esecutivo Charles Michel non sembra dare per scontata. Belga, 48 anni, dal 2019 Michel è il presidente del Consiglio europeo, il summit che riunisce i leader dei 27. Alle europee non è candidato e, anzi, si chiama fuori non solo, personalmente, dal risiko delle nomine, ma pure dalla partecipazione alla lotteria dei nomi. Sarà lui, durante il mese di giugno, incassato il risultato delle urne, a dover tenere le redini delle trattative sulla spartizione dei posti di comando dell’Ue e sulle priorità per i prossimi cinque anni, spiega Michel nel corso di un’intervista all’Europa Building di Bruxelles con un gruppo di media internazionali, tra cui Il Messaggero. Presidente Michel, che settimane ci aspettano? Il compito del Consiglio europeo sarà mettere l’Ue su un binario solido. Subito dopo le elezioni, dovremo decidere chi comporrà la squadra di vertice: ho già avviato un processo di consultazione bilaterale con i capi di Stato e di governo, che proseguirà dopo il voto. Lunedì 17 ci vedremo qui a Bruxelles per una cena informale; poi torneremo a riunirci il 27-28 giugno. Per quella data tutti i tasselli del puzzle dovranno essere al loro posto? Sì. Non sarà semplice - e non sono il solo a dirlo -, ma siamo tutti d’accordo sulla necessità di prendere una decisione entro fine mese. Terremo conto del risultato delle elezioni europee e della composizione del nuovo Parlamento, certo. Ma ricordiamo che la scelta (sulla presidenza della Commissione, ndr) spetta al Consiglio europeo. Guardiamo agli equilibri tra le istituzioni.

Cosa le ha insegnato questo mandato?

«Non sono sicuro che abbiamo bisogno di una Commissione politica, ma semmai di un’Unione politica e geopolitica: in questo senso, più la Commissione è imparziale e si muove davvero da guardiana dei Trattati, più avremo un serio impatto nella difesa dei nostri interessi».

Cosa intende?

«Pensiamo alla politica estera, che non è una competenza della Commissione. All’inizio della guerra tra Israele e Hamas ci siamo trovati ad affrontare una serie di difficoltà proprio perché la Commissione non si è dimostrata imparziale, ma politicizzata. Si è lasciata andare a dichiarazioni senza avere alcuna legittimazione né potendo rappresentare gli Stati membri. Ne abbiamo pagato il conto: il rischio è che questo venga utilizzato da chi si batte contro l’integrazione europea per generare l’impressione che ci siano doppi standard. E che siamo incoerenti: se da una parte difendiamo l’Ucraina senza se e senza ma, dall’altra mostriamo esitazione su Gaza».

Un tecnico alla presidenza della Commissione - quello di Mario Draghi è il nome che circola con insistenza -, aiuterebbe a evitare questa situazione?

«Credo sia fondamentale per l’Ue essere allineata alle aspettative e alle priorità della gente, avere buonsenso. Imparzialità non vuol dire necessariamente tecnocrazia».

Parliamo del profilo del suo successore (visto che Draghi è tirato in ballo anche per quella carica, ndr). Il prossimo presidente del Consiglio europeo dovrà essere un ex premier?

«Sono solo il terzo presidente nella storia dell’istituzione, ma come i miei predecessori sono stato anche io premier: in un certo senso, l'esperienza pregressa rappresenta un punto di forza perché si conoscono già le dinamiche del Consiglio europeo».

Tra pochi giorni discuterete di nomi, ma anche di programmi.

«L’agenda strategica che è in lavorazione da qualche mese sarà, di fatto, la spina dorsale del mandato Ue e avrà un impatto sui prossimi cinque anni, se non oltre. Voglio che rompa dei tabù; siamo stati fin troppo dipendenti dalla Russia per l’energia fossile, dalla Cina per le forniture commerciali, dalla Nato per la nostra sicurezza. Ma molto di ciò che potremo fare dipenderà dalla magnitudine del nuovo budget. Ora più che mai, dobbiamo rafforzare la nostra base economica: abbiamo punti di forza ma anche di vulnerabilità rispetto ai nostri principali competitor globali come Stati Uniti e Cina. E poi, tema finora inedito, dobbiamo fare di più per sicurezza e difesa: servono più investimenti, meno frammentazione, più capacità europee».

A tal proposito, i premier di Grecia Kyriakos Mitsotakis e Polonia Donald Tusk hanno invocato fondi Ue per uno scudo aereo, una sorta di Iron Dome per per proteggere i cieli d’Europa da missili e droni. È d’accordo?

«Dobbiamo mostrare ai nostri cittadini, anche con esempi concreti e visibili, perché abbiamo deciso di investire di più in difesa. In questo senso è importante, quindi, che ci siano dei progetti-faro come lo scudo aereo; ma lo stesso si potrebbe dire per la cybersecurity o per la difesa spaziale, ambiti in cui gli Stati Ue non presentano tutti lo stesso livello di sviluppo. L’Unione ha un ruolo naturale nel coordinamento degli sforzi e dell’innovazione. Tutto, naturalmente, in cooperazione con la Nato: non c’è mai stata, da parte nostra, la tentazione di duplicare la struttura dell’Alleanza».

Questo, però, comporta anche dover metter mano al portafoglio…

«Certo. La Bei, la Banca europea per gli investimenti, dev’essere parte di quest’ambizione. Ma l’esigenza di investire di più in difesa, per me, è un importante assist per rilanciare il lavoro sull’unione del mercato dei capitali. Il grande rimpianto di questi cinque anni è proprio il mancato avanzamento su questo dossier: le risorse private sono importanti se vogliamo mobilitare più soldi. E poi, certo, c’è la possibilità di considerare forme innovative di finanziamento pubblico: intendiamoci, non c’è un accordo sugli Eurobond, ma si stanno valutando tutte le opzioni a disposizione, compresa questa. Ora tocca alla Commissione presentarci proposte concrete: siamo impazienti di vederle».

Alcuni dicono che il clima non figura più in maniera altrettanto evidente tra le priorità.

«Sono critiche infondate. La bozza dice senza ambiguità che non dobbiamo mollare la presa nella lotta contro i cambiamenti climatici, ma che serve al tempo stesso una transizione realistica ed equa. Mi sembra che negli ultimi mesi, con l’avvicinarsi delle elezioni, la Commissione abbia realizzato che occorre un maggiore pragmatismo e che bisogna smetterla con l’ossessione di chiedere centinaia di report burocratici ad aziende, agricoltori e Pmi: non dobbiamo rendere l’Ue più povera di quanto fosse prima, ma al contrario sfruttare l’opportunità in termini di crescita».

Dopo Spagna e Irlanda, ora anche la Slovenia riconoscerà lo Stato di Palestina, continuando a evidenziare l’assenza di un approccio comune Ue.

«I Paesi Ue sono d’accordo al 90% in relazione al conflitto. Sosteniamo lo sforzo del presidente Usa Joe Biden e di alcuni Paesi arabi per arrivare a un cessate il fuoco e alla liberazione degli ostaggi. Il riconoscimento internazionale spetta alle autorità statali: le ultime decisioni mettono positivamente in luce l’esigenza della soluzione dei due Stati e ci incoraggiano ad andare avanti su questa strada».