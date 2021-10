Ballottaggio Roma, Michetti: «Proporrò Bertolaso come commissario per emergenza rifiuti e Giubileo»

Enrico Michetti fa il nome di Guido Bertolaso come commmissario della gestione delle emergenze a Roma. «Mi piacerebbe che assumesse un ruolo commissariale per contribuire a risolvere i problemi della città, così come fece con il Governo Berlusconi per risolvere l'emergenza rifiuti a Napoli e con il sindaco Rutelli e il Governo Prodi per organizzare il Giubileo del 2000 - ha detto in una nota il candidato per il centrodestra al ballottaggio per il sindaco di Roma -. Sono due problemi aperti anche oggi nella Capitale che peraltro si trova sull'orlo di una emergenza rifiuti e deve organizzare proprio il Giubileo del 2025. Sono pronto a proporre al Governo il nome di Bertolaso per un incarico istituzionale di questo tipo».

APPROFONDIMENTI COMUNALI Roma, l'ultima mossa dell'assessore Coia (M5S):... NEWS Gualtieri e Michetti, corsa ai tecnici: per l'ex ministro esperti... BALLOTTAGGIO Ballottaggio Roma, Raggi dopo l'incontro con Michetti:... ROMA Roma, ballottaggio: Conte sostiene Gualtieri ma Raggi frena: «I... POLITICA Ballottaggio Roma, Conte: «Gualtieri persona di valore. M5S...

Gualtieri e Michetti, corsa ai tecnici: per l'ex ministro esperti del Mef, con l'avvocato Sgarbi alla cultura