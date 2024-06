SHENGJIN Nei container italiani in Albania i migranti arriveranno ad agosto. Qui, nel porto di Shengjin, dove ieri è sbarcata la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, è infatti pronto l’hotspot modulare in cui verranno smaltite le procedure di ingresso per coloro che saranno soccorsi e salvati nelle acque internazionali del Mar Mediterraneo dalle navi delle autorità italiane. A loro - e non ai migranti sbarcati sulle coste nostrane o a quelli tratti in salvo dalle Ong, e neppure a chi è ritenuto vulnerabile - è dedicata la struttura che si trova a circa 70 chilometri da Tirana. Un moderno colosso di zinco e lamiera che, pur proponendosi di smistare circa 30mila persone all’anno una volta a pieno regime, nelle intenzioni dell’esecutivo ha soprattutto una funzione di «deterrenza» per chi è disposto a tutto per lasciare il proprio Paese e sbarcare in Italia.

L’INVESTIMENTO

Secondo la premier i 670 milioni di euro in 5 anni con cui è stato finanziato il protocollo d’intesa siglato a novembre, sono «un investimento» contro i trafficanti di esseri umani e contro chiunque abbia qualche interesse a far entrare migranti irregolari nella Penisola o in Europa. Un finanziamento che, anche perché attinge a risorse che sarebbero comunque state spese per l’accoglienza in Italia, quasi si auto-ripagherebbe. L’ipotetica deterrenza andrebbe infatti a sommarsi al calo del «60% dei flussi» di arrivo registrato da inizio 2024 e imputato dalla premier agli accordi siglati dall’Ue e dall’Italia con i Paesi di partenza. Al modello tunisino per intendersi, che ha già ridotto a circa 11mila gli arrivi registrati nei primi 6 mesi dell’anno. «Di questi la metà sono vulnerabili» ha spiegato Meloni dal cortile centrale della struttura, sottolineando come se gli hub albanesi fossero già in funzione almeno 5.500 migranti non avrebbero quindi messo piede in Italia prima di essere identificati e di aver accertato il loro status di richiedenti asilo o di beneficiari di protezione internazionale. In altri termini nel porto di Shengjin, si sarebbe concretizzata la prima scrematura degli arrivi che rappresenta un tassello fondamentale del piano con cui la premier ha in mente di trovare una «soluzione strutturale» al problema degli arrivi irregolari.

LA STRUTTURA

Il complesso è stato costruito dall’esercito, trasformando la banchina dove di solito si stoccano rottami e carburanti in una struttura sotto giurisdizione tricolore, adatta ad ospitare non più di 200 persone. Qui i migranti arriveranno a bordo di un traghetto adattato a «hotspot flottante» e affittato dallo Stato per circa 13,5 milioni di euro, a partire dalla metà di settembre (il primo mese e mezzo il trasporto dovrebbe invece essere gestito da navi delle autorità italiane). Terminati screening sanitari e formalizzazione delle domande di protezione, i migranti saranno quindi destinati a Gjader. E cioè alla cittadina poco più in là nell’entroterra in cui, accanto ad un ex caserma e ad alcuni edifici Nato, verranno espletate le procedure di frontiera in un complesso tutt’ora in costruzione a causa di numerosi ritardi. Domande d’asilo ed eventuali ricorsi a cui i funzionari italiani che si trasferiranno in loco avranno 28 giorni per dare una risposta. In caso positivo, i migranti verranno portati in Italia per poi essere avviati verso l’inserimento o verso gli iter di redistribuzione europea previsti dal nuovo Patto di migrazione e asilo. Qualora invece la loro richiesta venisse rigettata, saranno spostati nel contiguo cpr di Gjader (in cui sarà costruita anche una struttura di detenzione per coloro che dovessero commettere reati all’interno dei complessi sotto giurisdizione italiana) , gestito dalla cooperativa vincitrice del bando MedicHospes, dando il là alle procedure di rimpatrio. Ovvero ai voli internazionali che, partendo dagli aeroporti nostrani, li condurranno nel proprio Paese di origine. A patto che si tratti di uno di quelli iscritti nella lista di quelli sicuri, tra l’altro appositamente ampliata dall’esecutivo affinché comprendesse Stati di partenza come il Bangladesh, da cui i flussi sono sempre più consistenti.

