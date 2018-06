«L'intervento del governo spagnolo non è una vittoria ma solo un respiro di sollievo ». Così il segretario del Pd Maurizio Martina commenta la vicenda della nave Aquarius. Martina attacca a tutto campo e il bersaglio è Matteo Salvini: «L'intervento del ministro in una conferenza stampa dalla sede del suo partito e non da una sede istituzionale dimostra che Salvini se la gioca sulla propaganda e così facendo aggrava la situazione».

Il tema dell'immigrazione, sostiene il segretario del Pd, è complesso e non va affrontato chiudendo i porti: «Il gesto nobile della Spagna non risolve il problema dell'isolamento dentro la discussione internazionale. Oggi noi siamo più isolati di ieri. E, soprattutto, lì'Italia non è in emergenza».

«Il governo spagnolo è intervenuto dove non è intervenuta l'Italia - sottolinea Martina - non sono gli amici di Salvini, quelli alla Orban, ma governi socialisti e riformisti» che hanno preso l'iniziativa rispetto all'accoglienza dei migranti sulla nave Aquarius.

