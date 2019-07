«Non ho capito se quella del sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, sia solo una delle sue solite provocazioni mediatiche oppure no. Ma se davvero vuol trasformarsi in un emulo di Carola Rackete mettendo in mare una sua flotta per andare a recuperare immigrati in Libia si accomodi pure: uno come lui dovrebbe conoscere bene le leggi e i codici e sapere a cosa andrà incontro violando le nostre leggi vigenti sull'immigrazione». Lo afferma Roberto Calderoli, vice presidente del Senato. «Evidentemente De Magistris - aggiunge - si è stufato di fare il sindaco e preferisce tornare in tribunale, magari stavolta senza toga. Contento lui… Solo una cosa, appena due settimane fa -prosegue- hanno fatto il giro del mondo le immagini dei cumuli di rifiuti che sommergevano Napoli: ma De Magistris non dovrebbe occuparsi di tenere pulita la sua splendida città al posto che scimmiottare un Luca Casarini qualsiasi?».

Lunedì 8 Luglio 2019, 17:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA