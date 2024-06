C'è un dato che Giorgia Meloni scandisce più di una volta, per sottolinearlo: «In Campania, meno del 3 per cento di chi entra con un nulla osta sottoscrive poi un contratto di lavoro», così nel Consiglio dei ministri di ieri mattina. Sono i dati, «allarmanti» li definisce, dell'immigrazione sulla base dei decreti flussi. «Da alcune regioni, su tutte la Campania, abbiamo registrato un numero di domande di nulla osta al lavoro per extracomunitari, durante il click day, totalmente sproporzionato rispetto al numero dei potenziali datori di lavoro, siano essi singoli o imprese». C'è insomma uno scarto enorme tra il numero di ingressi in Italia per motivi di lavoro e i contratti che vengono poi effettivamente stipulati. Situazione simile in molte regioni italiane ma con percentuali da brivido al Sud. Specie in Campania. Da qui il sospetto che dietro ci siano interessi poco chiari. Su tutti i clan che lucrano sulla pelle degli extracomunitari, incassando da loro cifre dai 2 ai 10-15mila euro per farli entrare nel nostro Paese. O comunque regolarizzarli se si ritiene che non siano stati chiamati dai datori di lavoro (come prevedono le norme) ma fossero già sul territorio nazionale.

«I flussi regolari di immigrati per ragioni di lavoro vengono utilizzati come - aggiunge sempre il numero uno del governo - canale ulteriore di immigrazione irregolare. Significa che, ragionevolmente, la criminalità organizzata si è infiltrata nella gestione delle domande dei decreti flussi e sono stati utilizzati come meccanismo per consentire l'accesso in Italia, per una via formalmente legale e priva di rischi, a persone che non avrebbero avuto diritto, verosimilmente dietro il pagamento di somme di denaro euro per ogni pratica».

La prospettiva

Non è solo una denuncia al tavolo di governo ma qualcosa in più se, prima della riunione, la Meloni si è incontrata con il procuratore Antimafia Giovanni Melillo per consegnare un esposto sul caso. Con lei il sottosegretario Alfredo Mantovano che ha in mano il dossier. Incontro di una mezz'ora appena ma che è il culmine di un lavoro andato avanti per settimane. Incrociando cioè i dati dei ministeri (su tutti il Viminale e la Farnesina), quelli forniti dalle ambasciate e il numero effettivo dei contratti di lavoro. E proprio da quest'ultimi si rileva una sproporzione enorme. A cominciare dalla Campania dove su 100 ingressi la percentuale dei contratti è inchiodata al 2,8 per cento. Con il resto delle persone di cui praticamente non si sa più nulla.

Da qui l'idea della Meloni di correre ai ripari e riformare la vecchia Bossi-Fini del 2002 da cui discendono gli ultimi decreti flussi (dicembre 22 e settembre 23). «Dai dati emergono che in alcuni territori il numero di richieste è enorme rispetto alla capacità di assorbimento del tessuto produttivo locale, e quindi balza facilmente agli occhi. Inoltre - aggiunge sempre la Meloni - in quasi tutte le regioni italiane c'è uno scarto significativo tra chi entra per finalità di lavoro e chi effettivamente poi sottoscrive un contratto».

Da qui il cambio di rotta, specie se «l'autorità giudiziaria aprirà una o più indagini in base agli elementi forniti e farà seguire la necessaria opera di accertamento per il passato, dall'altro lato le soluzioni per fermare questo meccanismo in futuro competerà al governo», spiega sempre il premier prima di annunciare un cambio delle norme sull'immigrazione del 2002: «Sarà oggetto in uno dei prossimi Cdm. L'obiettivo è ristabilire un principio inderogabile: in Italia si entra regolarmente se si ha un contratto e non intendiamo più consentire alla criminalità organizzata di aggirare lo Stato per portare avanti i suoi ignobili traffici».

«Modificheremo i tratti operativi che hanno portato a queste storture, e lo faremo - spiega la leader Fdi - nel rispetto del principio che ispirò la legge Bossi-Fini che ha regolamentato il fenomeno in questi anni, cioé consentire l'ingresso in Italia solo a chi è titolare di un contratto di lavoro. Un fenomeno che dobbiamo fermare e correggere, esattamente come abbiamo fatto, e stiamo facendo, per il superbonus edilizio e per il reddito di cittadinanza».

E intanto il senatore di Fdi Sergio Rastrelli annuncia: «Non appena perverranno l'esposto e gli atti a sostegno, la commissione Antimafia con la consueta intransigenza della presidente Colosimo valuterà ogni aspetto di questa vicenda».