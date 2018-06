Migranti, Conte disponibile a incontro con Serraj

che ha attualmente uno scoperto complessivo di 500milioni di euro e che incide anche su contrasto a immigrazione illegale su frontiera Libia-Niger

Durante la missione in Libia incontreranno Fayez Al Serraj. Al capo del governo di Tripoli Salvini, si apprende da fonti del governo, anticiperà che il premier Giuseppe Conte è disponibile ad incontrare a breve il suo omologo libico.

Lunedì 25 Giugno 2018, 00:08 - Ultimo aggiornamento: 25-06-2018 00:13

«Ci rivediamo giovedì al Consiglio Europeo» la conclusione del tweet del premier Giuseppe Conte lascia trasparire un sorriso. É quello di chi è sicuro di tornare in Italia con in pugno un risultato soddisfacente. Nel vertice sui migranti andato in scena a Bruxelles la parola chiave per cercare di «europeizzare» la questione è Libia.Fonti del governo hanno fatto sapere che Conte sulla LIbia ha ottenuto che si rifinanzi il trust fund per l'Africa. «È stato riconosciuto il ruolo di leadership dell'Italia. É confermato il sostegno europeo alla guardia costiera libica e agli accordi in essere con il governo libico», hanno spiegato.Conte ha riferito anche della telefonata con il premier libico Serraj, che ha confermato l'impegno libico nella gestione dei migranti. E infine la visita in Libia a cui non parteciperà solo Matteo Salvini ma anche Luigi Di Maio e il ministro della Difesa Elisabetta Trenta che aveva messo in chiaro proprio recentemente che «se un gommone si trova in acque libiche, è la Libia che deve intervenire».