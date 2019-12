Migranti, Conte: «Su Gregoretti sinora manca prova del mio coinvolgimento»

Il premier Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa di fine anno, ha affrontato, tra le altre cose, il delicato tema dei migranti e il caso della nave Gregoretti, che riguarda da vicino l'ex Ministro dell'Interno Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona. «Sto completando le verifiche sulla Gregoretti, ovviamente non mi occupo di un dossier alla volta. Con massimo scrupolo farò le mie verifiche: ho già fatto quelle sui messaggi sul cellulare, ora lo farò sulle e-mail. Sicuramente c'è stato coinvolgimento della presidenza sulla ricollocazione. Non ho avuto ancora alcun riscontro sullo sbarco, ma non ho ancora sciolto la riserva. Se troverò un frammento sarò il primo a dirlo», ha detto Conte rispondendo alle domande dei giornalisti.

Il presidente del Consiglio ha poi citato alcuni dati e smentito la cosidetta politica dei "porti chiusi": «Da settembre sono 98 i migranti ricollocati ogni mese». Sono i numeri citati da Conte.

«Il problema non è porto aperto o porto chiuso. Diciamolo francamente al di là della propaganda: i nostri porti non sono mai stati chiusi, la differenza era tenere» i migranti «più o meno giorni in mare», ha poi concluso il premier.

