Migranti, Conte e Moavero chiamano i 27: «La redistribuzione sia prassi»

Domenica 15 Luglio 2018, 09:07 - Ultimo aggiornamento: 15-07-2018 10:59

«Complimenti al presidente Conte. Ha ottenuto un traguardo storico per coerenza, concretezza e velocità». Matteo Salvini a sera, quando il governo italiano dopo aver sbarrato i porti allo sbarco di 450 migranti ottiene le prime «redistribuzione volontarie», elogia il premier. E, sotto il profilo politico, questa è una novità: Giuseppe Conte, dopo i bisticci tra ministri degli ultimi giorni, ha preso in mano il dossier. L'ha gestito personalmente, riuscendo a mettere la sordina ai proclami del leader della Lega. Per la gioia di Luigi Di Maio e di tutti i 5Stelle.La giornata segna però soprattutto un successo della diplomazia italiana. La ruvida lettera inviata da Conte al presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, al capo della Commissione Jaean-Claude Juncker e ai capi di Stato e di governo dei Ventisette ha ottenuto i primi risultati. In serata sono cominciate ad arrivare adesioni di alcuni Paesi europei volenterosi all'appello italiano. Tra cui, a sorpresa (visti i rapporti), la Francia. Ma non la Germania: la Merkel è irritata per il rifiuto del nostro esecutivo a riprendersi i migranti andati a Nord. Ma tra oggi e domani Conte spera di riuscire a convincere la Cancelliera che ieri si è negata al telefono.Il premier comunque festeggia: «Finalmente l'Italia inizia a essere ascoltata». Annuncia di voler organizzare in ottobre «una conferenza internazionale per una gestione organizzata e condivisa dei flussi migratori». E chiede di «modificare subito il piano operativo della missione Sophia, perché il porto di sbarco non può essere solo e sempre in Italia».