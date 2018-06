Radio Rock 106.6 si è inserita nell’affaire Aquarius coinvolgendo ai microfoni del karaoke reporter Dejan Cetnikovic due politici da sempre in prima linea per i diritti dei migranti: Cécile Kyenge e Luigi De Magistris. Entrambi si sono appellati a Virginia Raggi per convincerla a rendere la Capitale una città più accogliente nei confronti di chi sbarca nel nostro Paese per fuggire dalle guerre. A tale scopo, Kyenge le ha dedicato una “Fin che la barca va” di Orietta Berti con liriche speciali - “E allora lasciamoli arrivare” -; mentre De Magistris le ha proposto:

Apri anche tu il porto di Ostia, per rimanere umani: non è un fatto politico è un fatto di umanità

. Il sindaco di Napoli ha poi concluso:

Siccome tu sostieni questo governo in cui c’è anche Salvini, chiamalo dicendogli che nella vita non bisogna essere pietre ma esseri umani e noi sindaci lo siamo

.

