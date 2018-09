Migranti e sicurezza, duello Lega-Bonafede: sarà scontro in aula

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 22 Settembre 2018, 11:30

«Lo voteremo. Poi, tutto è migliorabile: è stato migliorato il mio decreto dignità in Parlamento e allo stesso modo miglioreremo il decreto immigrazione in Parlamento». Dalla Cina con furore. Luigi Di Maio a Pechino indossa i panni di Bruce Lee e rifila un colpo non da poco al decreto sicurezza che a Matteo Salvini sta molto a cuore. Un decreto, e non due come si immaginava alla vigilia, con l'obiettivo di velocizzare l'iter parlamentare e aumentare l'impatto securitario che il ministro dell'Interno intende dare al capitolo immigrazione. Di fatto si tratta del primo provvedimento che il governo di Giuseppe Conte dovrebbe licenziare nel consiglio dei ministri di lunedì dopo il rinvio.