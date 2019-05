Il boom dei micro sbarchi al Sud: settemila migranti fantasma in un anno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 21 Maggio 2019, 07:00

Per il Viminale sono 1.265 i migranti sbarcati in Italia dall'inizio dell'anno, ma in realtà i numeri sarebbero ben più alti e sfuggono a qualsiasi statistica. Fuori dal computo ci sono infatti migliaia di persone che arrivano sulle nostre coste attraverso «sbarchi-fantasma»: piccole imbarcazioni che, né viste né tracciate, riescono a giungere a riva senza essere individuate. Il fenomeno è noto, ma negli ultimi mesi si è costantemente intensificato ogni volta che le condizioni del meteo consentono una navigazione tranquilla. Si tratterebbe almeno di circa 7mila persone che nell'ultimo anno sono arrivate in Italia, ma di cui non si sa nulla.