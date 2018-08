Migranti, flop Sophia: ora l'Italia può uscire. Ed è ancora rissa con Macron

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 31 Agosto 2018, 08:00

Il clima poco disteso e le polemiche a distanza tra il ministro dell'Interno Matteo Salvini e il presidente francese Emmanuel Macron non hanno certo favorito l'intesa. E neppure i paesi di Visegrad, ai quali Salvini ha strizzato l'occhio, hanno teso una mano all'Italia sulla reiterata richiesta di collaborazione in materia di migranti. La questione resta aperta. Sulle regole di ingaggio di Sophia, il vertice di Vienna si chiude con un nulla di fatto. «Mi sento delusa perché ho visto che l'Europa non c'è, ma sono fiduciosa». Misura le parole il ministro della Difesa Elisabetta Trenta, raccontando delle «porte aperte» trovate nell'Unione, ma soprattutto di quelle «chiuse». Un modo elegante per dire che sugli sbarchi dalle navi della missione un accordo non c'è. «Crediamo che qualcosa possa ancora cambiare domani» all'incontro dei ministri degli Esteri, spera Trenta. Ma la discussione sembra già rinviata al futuro vertice dei capi di Stato e di governo, previsto a Salisburgo il 20 settembre. Ben oltre la scadenza di fine agosto dettata da Roma.