Migranti, la Francia attacca Salvini: «Comportamento non accettabile»

Martedì 2 Luglio 2019, 09:39 - Ultimo aggiornamento: 02-07-2019 09:46

«Il mio comportamento sull'immigrazione è inaccettabile? Il governo francese la smetta di insultare e apra i suoi porti, gli italiani hanno già accolto (e speso) anche troppo. Prossimi barconi? Destinazione Marsiglia». La risposta del ministro dell'Internoè arrivata presto. Una replica alle critiche della portavoce del governo francese,, che questa mattina è stata intervista da BFM-TV sul caso Sea-Watch.La politica transalpina aveva detto che l'Italia «non è un Paese indegno», ma il comportamento del vicepremier e ministro dell'Interno italiano, Matteo Salvini, sulla questione dei migranti «non è accettabile». Nell'intervista al celebre giornalista, Ndiaye ha anche affermato che l'Italia non è stata «all'altezza» sull'accoglienza dei migranti. Alla domanda di Jean-Jacques Bourdin se il governo italiano fosse «indegno» sui migranti, la portavoce del governo francese, Sibeth Ndiaye, ha detto che «il governo italiano non è effettivamente all'altezza di ciò che dovrebbe essere», rifiutando tuttavia l'aggettivo «indegno», suggeritole dal celebre intervistatore della radiotv d'Oltralpe.«Bisogna essere rispettosi dei nostri partner e delle autorità italiane perché l'Italia è un grande Paese in, ha una storia comune con la nostra», ha tenuto a puntualizzare Sibeth Ndiaye, aggiungendo: «Considero che l'Italia non sia un Paese indegno ma il comportamento del signor Matteo Salvini non è accettabile, dal mio punto di vista, sulle questioni migratorie». Per lei, Salvini è «in una situazione che consiste a gonfiare una tema doloroso, complesso e per cui l'Unione europea e la Francia sono stati solidali nei confronti dell'Italia»