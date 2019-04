Migranti, nessuna traccia di un gommone con 50 persone a bordo: ci sono anche donne e bambini

Ha almeno 50 persone a bordo ed è in avaria al largo della Libia . Da ieri sera non c'è più traccia di un gommone, sostiene, il servizio telefonico per i migranti in difficoltà in mare, che sostiene di aver ricevuto una chiamata da un barcone con a bordo uomini, donne e bambini che si trovava al largo della Libia.«Ci hanno mandato la posizione Gps - scrive su Twitter Alarm Phone - ma la comunicazione si è interrotta. Siamo riusciti a ricontattarli solo una volta, alle 22.02» e da allora «nessuno risponde al telefono».