Migranti, Di Maio attacca Salvini: «Nel decreto sicurezza nulla sui rimpatri»

Non si placa il battibecco nel governo sulla questione migranti. «È solo una bozza ma sono molto deluso dal decreto sicurezza, perché non dice nulla sui rimpatri», ha detto il vicepremier e ministro Luigi Di Maio , a margine dell'iniziativa un «Assegno per figlio», organizzato dal Forum delle Associazioni familiari a Roma.«Il tema ora non sono gli arrivi - ha aggiunto Di Maio- quelli li abbiamo fermati, grazie alle politiche migratorie fatte dal ministero dell'interno e dal governo. Ora, quando arriva una nave con persone a bordo, la maggior parte di queste persone va negli altri Paesi europei». «Il tema vero - ha continuato - è sui rimpatri, sui quali siamo pronti a dare una mano al ministro dell'Interno. Io non faccio il ministro dell'Interno, ma non può essere sempre colpa degli altri. Scrivere una lettera al presidente del Consiglio, al ministro degli Esteri e dire 'sui rimpatri dobbiamo fare di più' mi sembra una iniziativa ingiusta».