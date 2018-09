Migranti, il naufragio delle ipocrisie

Giovedì 6 Settembre 2018, 08:00

Le falle di un patto, il naufragio di un metodo. Ecco come sono potuti andare via i migranti dal centro di Rocca di Papa. Questa storia racconta del fallimento dell'accordo che venne trovato per i migranti della Diciotti, che sono stati ripartiti per quote (tra Albania, Irlanda e Vaticano) così da salvare il principio che l'Italia non vuole più far sbarcare da noi e solo da noi i profughi e i disperati in arrivo da Oltremare. Quel congegno fece felici tutti. Il governo che dimostrò di non piegare la testa e di non deflettere dai propri principi nuovi, molto popolari. Il fronte umanitario che plaudì al metodo Diciotti come simbolo di soluzione buona, giusta e replicabile in nome dell'accoglienza condivisa. E perfino l'opposizione non riuscì a fare polemica. Tutto bene dunque? Adesso la fuga di quei 40 in carico ai vescovi, e l'imbarazzo della Caritas così come del Viminale, segnalano che la tripartizione dei migranti, negoziata in fretta sotto l'urgenza emergenziale per la nave inchiodata a Catania, è stato un espediente fragile. Perché dire Cei significa dire vescovi italiani, cioè Italia, territorio italiano. Ecco il punto: è il governo che, pur negando per motivi di principio e di ragion di Stato di averli presi in carico, se è presa in carico i migranti. Questo paradosso è alla base di ciò che sta accadendo. Nella fuga dei 40 c'è la riprova che la soluzione escogitata ad agosto contiene qualcosa di improvvisato e di rabberciato. Non un vero sistema di condivisione delle quote in Europa.Le conseguenze della vicenda sono tre. La prima è che il metodo Diciotti non potrà più essere la via da adottare, anche perché s'è rivelato tutt'altro che equo: non si è riusciti, infatti, ad imporre in tempi ragionevoli il rispetto dell'accordo da parte di Albania e Irlanda. E i migranti a loro destinati sono ancora a Messina, a parte quelli che sono già scappati in giro per l'Italia o chissà dove. La seconda conseguenza è che da ora in poi non sarà replicabile la soluzione vescovile. Salvini non diceva, durante il caso Diciotti: «I migranti sbarcano soltanto se non restano nel nostro Paese»? Ma qui sono rimasti. La terza conseguenza è altrettanto rilevante. Riguarda i cosiddetti movimenti secondari. Ossia: gli spostamenti dei migranti tra un Paese e l'altro, dopo che il movimento primario, lo sbarco, è avvenuto in Italia. Le dichiarazioni di Caritas e governo che dicono «quelli della Diciotto non vogliono rimanere in Italia», e puntano ad altre nazioni come la Germania, aprono un contenzioso internazionale. I migranti che fanno solo transito da noi, che tra l'altro siamo accusati di farli passare furbescamente, nel momento in cui si fa il conteggio per quote con i partner europei verrebbero messi in carico al nostro Paese come porzione in più di quella che ci spetta. Non a caso proprio sui movimenti secondari ci si è accapigliati al vertice Ue di fine giugno. E comunque l'Italia avrebbe pochi argomenti per controbattere alla Germania o ad altri su questa questione dei transitanti.La morale di questa storia impostata male è la seguente: giusto e doveroso ringraziare la Chiesa per la disponibilità, per l'accoglienza, per l'aiuto dato in un momento difficile a un Paese desideroso di cambiare segno sul tema sbarchi, ma era evidente fin dal principio il non detto. Così è stata messa una toppa nel momento caldo, quando Salvini aveva bisogno di una soluzione subito, impazzava il tira e molla delle accuse tra fronti opposti e bisognava uscirne in qualche modo, ma la toppa dell'ipocrisia era destinata a non reggere a lungo. E si è naturalmente scucita. Infatti stiamo di nuovo parlando della Diciotti, sia pure come naufragio di un metodo e non di una nave.Il principio che senza accordo internazionale, e accoglienza da parte di Paesi stranieri, i migranti restano a bordo e non toccano terra in Italia si può adesso affermare che non è affatto passato. Sarebbe stato, volendo, anche da parte di Salvini, più lineare ammettere: l'Italia si prende la sua quota. Oppure, al contrario, ma con il medesimo spirito di verità, si sarebbe potuto dire: l'Italia non accetta gli sbarchi. Invece s'è imboccata la via tortuosa per arrivare, con la strada della Cei, allo stesso punto. E qui non si tratta di essere cattivisti o buonisti, ma cartesiani e volterriani. Perché la chiarezza è l'opposto della commedia all'italiana e resta la virtù più lungimirante che ci sia.