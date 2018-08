Nave Diciotti, pressing dell'Onu. Ma il governo sfida l'Ue: niente più contributi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 24 Agosto 2018, 08:00

Un'altra giornata di stallo e polemiche, l'ottava, da quando i 190 migranti sono stati soccorsi in acque maltesi dalla nave Diciotti della Guardia costiera italiana. Ora, a bordo, sulla motovedetta attraccata al porto di Catania, sono rimasti in 150 e il Viminale non ha intenzione di dare il via libera allo sbarco finché non arriveranno proposte concrete a livello europeo. Una soluzione potrebbe arrivare nelle prossime ore, al vertice Ue convocato proprio per risolvere la situazione di stallo e a cui parteciperà anche un rappresentante dell'Interno. Intanto, il vicepremier Matteo Salvini non cede: «Non retrocedo di un millimetro», dice, sicuro di avere dalla sua parte «la maggioranza degli italiani». Incassa il sostegno di Luigi Di Maio - «la linea dura con l'Europa paga» - che minaccia l'Unione di non pagare più il contributo italiano di 20 miliardi se i Paesi membri non accetteranno la ridistribuzione dei migranti. Il ministro dell'Interno torna anche a criticare il presidente della Camera, Roberto Fico: «Con Di Maio lavoro molto bene, così come con il premier Conte. Qualcun altro ha tanto tempo per parlare». Salvini non teme nemmeno un intervento del Colle - «Ho la coscienza più che a posto» -.