«Omicidio colposo», Open arms denuncia ma il Viminale rilancia

Domenica 22 Luglio 2018, 08:30 - Ultimo aggiornamento: 22-07-2018 08:30

È scontro aperto tra la ong spagnola Proactiva Open Arms e il Viminale. Appena giunto sull'isola di Maiorca, l'equipaggio ha presentato denuncia per omissione di soccorso sia contro la Libia, sia contro l'Italia perché i due stati, in modi diversi, sarebbero responsabili dei mancati soccorsi alla donna camerunense trovata sui rottami di un gommone affondato, con accanto i corpi di una ragazza e di un bambino, morti: «Speriamo che d'ora in poi sarà aperta una indagine e il caso arriverà al tribunale nazionale, dobbiamo sapere esattamente cosa è successo», ha scritto il fondatore dell'organizzazione spagnola, Oscar Camps su Twitter, per poi inviare virtualmente una cartolina a Matteo Salvini (sempre attraverso il social network) firmata anche dalla donna soccorsa, Josefa. La denuncia è stata sottoscritta anche dalla star della Nba, che era a bordo, Marc Gasol.