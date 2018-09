Mezzi in cambio di rimpatri, la strategia di Roma per convincere Tunisi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 16 Settembre 2018, 09:00

La Tunisia per ora dice no ai rimpatri immediati per i tunisini sbarcati nei giorni scorsi sulle coste italiane, ma le trattative sono soltanto all'inizio. Martedì il ministro Salvini vedrà al Viminale il suo omologo tunisino e l'obiettivo prefissato sarà dare una decisa accelerazione ai rimpatri verso Tunisi, ma anche garantirsi un maggiore impegno da parte del Paese nordafricano sui controlli dei flussi migratori nel Mediterraneo, sia per quelli provenienti dalla Tunisia che dalla Libia.