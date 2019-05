Salvini scrive a Conte sui rimpatri: «Serve salto di qualità». M5S lo attacca: «Competenza tua, hai fallito»

«Buoni risultati» sono stati ottenuti, «per quanto di competenza del ministero dell'Interno», sul fronte dei rimpatri di migranti, ma per consolidarli «serve un vero e proprio salto di qualità nella politica estera italiana nella sua collegialità, investendo profili di natura economica-commerciale e di politica estera tout court, ambiti che travalicano le competenze del mio dicastero», scrive Salvini nella lettera a Conte e al ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi. Salvini sollecita un'azione collegiale di tutto il Governo per stipulare nuovi accordi bilaterali con i Paesi di origine dei migranti che siano condizionati all'accoglimento degli stranieri trovati in posizione irregolare in Italia. Salvini segnala a Conte («Caro Giuseppe») che «il nostro Governo ha conseguito importanti risultati nel contrasto all'immigrazione illegale. Un successo frutto di un proficuo lavoro di squadra sia in Italia, sia con i Paesi di transito più vicini a noi, come l'Egitto, la Libia e la stessa Tunisia dove siamo appena stati anche per dare un segno di apprezzamento ed attenzione. Un impegno, frutto non solo della realizzazione da parte del mio Dicastero di programmi ad hoc per rafforzare la capacità di controllo delle frontiere marittime e terrestri dei Paesi Africani, ma anche della mia personale esposizione perché fosse chiaro a tutti gli Stati Membri dell'Unione Europea che l'Italia non sarebbe stata più disposta a sobbarcarsi, da sola e in ogni caso, il peso dell'accoglienza di migranti individuati e trasportati in zone Sar di altrui competenza».Nel 2019 in Italia, prosegue il ministro, i rimpatri superano gli arrivi, «ma è ben chiaro che il problema travalica i confini nazionali e deve essere affrontato a livello generale, prevedendo dei meccanismi di condizionalità vincolante nelle relazioni coi Paesi terzi, tanto a livello UE che sul piano bilaterale». «Nelle more di un avvio di una politica comune europea, ancora lontana - sottolinea Salvini - sono convinto infatti sull'importanza di valorizzare il concetto di condizionalità anche a livello bilaterale nei nostri rapporti internazionali, così come quello altrettanto importante di costruire solidi partenariati di ampio spettro con alcuni Paesi, da cui far discendere la messa a punto di solidi strumenti operativi propri del mio Dicastero. Ti sarò pertanto grato per quanto l'Esecutivo nel suo complesso saprà fare a sostegno dell'azione iniziata dal Dicastero dell'Interno».