Salvini incontra il vicepremier libico: «Togliere embargo alla Libia, da ue solo parole»

«Il problema è che al momento non ci sono mezzi di sostegno a disposizione della Guardia costiera e della polizia sul territorio. Non riusciamo a garantire la sicurezza marittima perchè la Libia è vittima di embargo dei mezzi». Lo ha denunciato il vicepremier libico, Ahmed Maitig, al termine dell'incontro con il ministro dell'Interno, Matteo Salvini.







«Se non viene garantito sostegno dalla Ue nella gestione dei flussi migratori - continua il vicepremier libico - abbiamo l'Italia che garantisce questo aiuto». Va tolto l'embargo alla Libia, «perché i trafficanti di esseri umani e di armi si disinteressano dell'embargo», ha detto Salvini sottolineando che l'Italia chiederà che gli aiuti alla Libia siano al primo punto del consiglio dei ministri dell'Interno in programma giovedì prossimo a Innsbruck. «Dall'Ue per il momento ci sono tante belle parole ma poco altro, speriamo - ha aggiunto - di riuscire a stimolare le coscienze europee su questo».

Giovedì 5 Luglio 2018, 17:54 - Ultimo aggiornamento: 05-07-2018 18:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA