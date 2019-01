Salvini: «Ong recupera migranti, si scordi un porto in Italia». Ma Conte: sono scioccato per la strage

Sabato 19 Gennaio 2019, 16:30 - Ultimo aggiornamento: 19-01-2019 18:28

Una «ong ha recuperato decine di persone. Si scordino di ricominciare la solita manfrina del porto in Italia o del Salvini cattivo. In Italia no». Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in diretta Facebook.Tre naufraghi salvati ieri da un elicottero della Marina Militare italiana al largo della Libia, portati a Lampedusa, hanno raccontato che a bordo del gommone naufragato c'erano 120 persone. Potrebbe essere quindi una nuova strage del Mediterraneo quella avvenuta ieri al largo delle coste libiche. Tra i dispersi, al momento 117 - spiega il portavoce dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni - ci sono 10 donne, di cui una incinta, e due bambini, di cui uno di 2 mesi. L'ong Sea-Watch ha invece annunciato di aver appena soccorso 47 persone a bordo di un gommone in difficoltà.«Una riflessione: tornano in mare davanti alla Libia le navi delle Ong, gli scafisti ricominciano i loro sporchi traffici, le persone tornano a morire. Ma il cattivo sono io. Mah...», ha aggiunto il vice premier.«Sono rimasto scioccato da questa nuova strage». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte. «Siamo più convinti di prima - ha aggiunto - nel contrastare i trafficanti». «Come premier non avrò pace fino a quando questi trafficanti, uno a uno, non saranno assicurati alla Corte internazionale penale», ha poi aggiunto il presidente del Consiglio.«Continua un genocidio e direi al ministro Salvini: si farà un secondo processo di Norimberga e lui non potrà dire che non lo sapeva». L'ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, a margine della cerimonia in ricordo del magistrato Paolo Borsellino, in via D'Amelio, in cui è intervenuta anche la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, commentando l'ultimo naufragio e le morti di migranti al largo delle coste di Tripoli.