Salvini a processo, il voto che imbarazza i grillini: «Ma è un vulnus per il governo»

Venerdì 25 Gennaio 2019, 07:00

«No, no, non posso dire nulla perché non abbiamo ancora deciso». Proprio a Michele Giarrusso, senatore pentastallato, è toccato apprendere ieri da Maurizio Gasparri, presidente della giunta per le autorizzazioni di palazzo Madama, della volontà del tribunale dei ministri di Catania di voler procedere contro Matteo Salvini.Nel luglio scorso al senatore grillino era stata negata l'immunità, forse per molto meno, dai suoi stessi compagni di partito. «Mai faremo ricorso all'immunità e all'insindacabilità»», disse allora Luigi Di Maio, che mandò a processo Giarrusso per alcune sue frasi ritenute diffamatorie.