Migranti, Fico sfida Salvini: «Orban? L'Italia ha altri valori»

Venerdì 31 Agosto 2018, 08:00

«Niente politica», aveva detto appena arrivato ad Afragola. Ma alla fine Roberto Fico non ha saputo resistere. E ha inferto così l'ennesima stoccata a Matteo Salvini, per il tramite del nuovo compagno di destino del Carroccio, Viktor Orban. L'asse padano-magiaro che si candida a «fermare i migranti» (tutti e di ogni dove), al presidente della Camera non piace per niente. Orban, ossia proprio colui che ha appena eletto a suo eroe personale il leader del Carroccio «è quanto di più lontano ci sia dalla mia testa, come politica, come principi e come valori», Parole lapidarie, quelle del presidente della Camera. Che affondano nello spazio di un tweet il sogno sovranista della Lega delle Leghe di Salvini. Di «essere compagni di destino» anche in Europa, è il senso del messaggio che recapita Fico a via Bellerio, ma anche al Movimento, ve lo potete scordare. Not in my name. Del resto, quello in corso tra Fico e Salvini è un duello rusticano che si trascina da mesi. «Un'alleanza con la Lega sarebbe fantascienza», diceva più di un anno fa il leader dell'ala ortodossa. Che ora, viceversa, non riesce a trattenere un certo sdegno per quella che considerava un'ipotesi del terzo tipo oggi divenuta solida realtà.