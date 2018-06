Migranti, Conti vola da Macron: ultima trattativa per cambiare l'accordo di Dublino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 13 Giugno 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 13-06-2018 07:07

Qualche giorno fa lo scontro con Malta, ieri quello con la Francia di Macron. Parole ruvide quelle del presidente francese che, incalzato dai suoi parlamentari, ha giudicato la decisione italiana di non far attraccare la nave Aquarius «cinica» e «irresponsabile». Parole pesanti che da Palazzo Chigi vengono rispedite al mittente, con una dura nota che rende tutto in salita l'incontro che venerdì lo stesso Conte avrà all'Eliseo con il presidente francese. Parole definite «sorprendenti» perchè «denunciano una grave mancanza di informazioni su ciò che sta realmente accadendo». «L'Italia - prosegue la nota del governo - non può accettare lezioni ipocrite da Paesi che in tema di immigrazione hanno sempre preferito voltare la testa dall'altra parte».