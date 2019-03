Migranti, la missione europea Sophia resta senza navi: obiettivi a rischio

Una missione navale restata senza navi. «Sophia è una missione navale ed è chiaro che senza navi in mare la missione non potrà adempiere pienamente al suo mandato. Ma gli Stati membri hanno deciso così». Lo ha detto Maja Kocijancic, portavoce della Commissione europea, rispondendo a una domanda sull'estensione del mandato della missione Sophia decisa oggi dai 28 paesi Ue.



L'Alto rappresentate Ue Federica Mogherini, ha ricordato la portavoce, ha sempre considerato Sophia «parte essenziale» del lavoro portato avanti a livello europeo per smantellare i traffici illegali e per la stabilizzazione dell'area. Ma «non è stata trovata alcuna soluzione» sulla ridistribuzione di chi viene salvato in mare e quindi i Paesi membri hanno deciso di estendere il mandato ritirando le navi.



Durante i prossimi mesi proseguirà il confronto sul punto degli sbarchi. La decisione politica presa oggi dai Paesi Ue dovrà ora essere formalmente adottata dal Consiglio entro fine mese. Successivamente il comando di Sophia dovrà seguire le istruzioni del Comitato politico e di sicurezza Ue (Cops) e sospendere temporaneamente il dispiegamento delle navi. «Prenderemo delle misure per ridurre le conseguenze» del ritiro delle navi, ha detto ancora la portavoce, «ma è chiaro che la missione, senza i suoi asset navali, non sarà in grado di adempiere pienamente al suo mandato».

Mercoledì 27 Marzo 2019, 14:09 - Ultimo aggiornamento: 27-03-2019 14:20

