Migranti, a Salisburgo vertice di transizione in vista del Consiglio di ottobre

Mercoledì 19 Settembre 2018, 12:19 - Ultimo aggiornamento: 19-09-2018 13:07

L’Italia è in pressing sull’Europa affinché trovi una linea comune sui migranti, ma al vertice informale di Salisburgo che si apre oggi, arriva senza nessuna proposta scritta. Almeno così sostengono i funzionari delle Commissioni che, per conto di Donald Tusk stanno mettendo in ordine suggerimenti e richieste. Dall’Italia, assicurano, “nulla di scritto”. Si va quindi a fantasia, cercando di mettere in ordine e dare un senso alle varie dichiarazioni via Twitter, perché è vero che il Consiglio europeo di oggi e domani è informale - e quindi non produttivo di decisioni che ci sarà ad ottobre - ma la Commissione arriva con proposte concrete su Frontex e missione Sophia sulle quali l’Italia dovrebbe dire, per scritto, cosa pensa.Di migranti i Ventisette parleranno stasera alla cena fissata per le 19.30 da Sebastian Kurz, cancelliere austriaco e presidente di turno dell’Unione. Mentre il dopocena è affidato a Theresa May che farà il punto sui tempi della Brexit.Marco Conti