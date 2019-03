CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 3 Marzo 2019, 09:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una marcia allegra e festosa, un'onda forte e tranquilla. «Siamo in 200 mila», twitta alle tre del pomeriggio l'assessore Pierfrancesco Majorino. Un'ora dopo la testa del corteo arriva il piazza Duomo, mentre la coda è ancora al punto di partenza, in porta Venezia. «Non posso fare a meno di dire grazie di essere qua, la politica si fa in tanti modi, ma non lasciatela solo ai politici, fatela voi», sprona il sindaco Giuseppe Sala salendo sul camioncino degli organizzatori di People - prima le persone. Una manifestazione per chiedere un Paese «senza discriminazioni, senza muri, senza barriere». E di tutti i colori. «Questa è l'Italia che dice basta», afferma Majorino. Replica il vicepremier Matteo salvini: «Bene le manifestazioni pacifiche ma io non cambio idea e vado avanti per il bene degli italiani: in Italia si arriva solo col permesso, lotta dura a scafisti, trafficanti, mafiosi e sfruttatori».