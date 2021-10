Milano, elezioni comunali in diretta. Exit Poll: Sala verso la vittoria al primo turno (54-58%)

Le elezioni a Milano in diretta. Alle 15 si chiudono le urne anche a Milano. L'affluenza ieri si attestava sotto il 40% (37,76%). I principali candidati sindaco sono il sindaco uscente Beppe Sala, sostenuto dalla coalizione di centrosinistra (8 liste) e Luca Bernardo per il centrodestra (5 liste). Per il Movimento 5 stelle corre Layla Pavone.

Ecco i primi exit poll:

In base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle comunali a Milano il candidato Giuseppe Sala (centrosinistra) raggiunge una forchetta del 54-58%. seguito da Luca Bernardo (centrodestra.) con il 32-36%. Seguono Layla Pavone e Gianluigi Paragone, entrambi con una forchetta del 2-4%.

GIUSEPPE SALA 54-58%

LUCA BERNARDO 32-36%