Meloni arriva tardi all'evento per Bernardo e Salvini se ne va: sale la tensione nel centrodestra

Tensione alle stelle nel centrodestra. Salta a Milano la photo opportunity dei tre leader insieme alla conferenza stampa congiunta per chiudere la campagna di Luca Bernardo nel capoluogo lombardo.

L'iniziativa era stata convocata alle 10,30 ma per colpa di un ritardo aereo, la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni arriva allo Starhotels Business Palace con quasi un'ora di ritardo, quando il segretario federale Matteo Salvini era già andato via. Insomma, i due non si sono incrociati nemmeno un istante. E quella che doveva essere l'occasione per lanciare un messaggio di concordia e di unità dopo settimane di polemiche e di divisioni s'è trasformato un un flop comunicativo.

Ignazio La Russa getta acqua sul fuoco, ricordando che domani i tre leader si troveranno insieme a una iniziativa identica ma a Roma. Lo stesso Giorgia Meloni, che esorta i cronisti a «non fare mistificazioni», perché, spiega: «se non avessimo voluto fare un evento insieme banalmente non l'avremmo fatto. «Vi prego cortesemente - conclude - di andare a vedere a che ora doveva arrivare e a che ora è arrivato il volo che ho preso da Roma che mi avrebbe consentito, se fosse arrivato in tempo di essere qui per le 11».

L'ultimo scatto in cui Salvini e Meloni andavano d'amore e d'accordo (pubblicamente) risale al meeting di Cernobbio.

Il caso Morisi ha fatto irruzione nella campagna elettorale, ma Meloni minimizza la questione e si dice sicura che non ci saranno ripercussioni. «No, non credo che possa condizionare l'esito del voto. Penso che i cittadini non votino su queste basi». Lo ha detto a Milano la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, rispondendo ai giornalisti che le hanno chiesto se la vicenda di Luca Morisi può condizionare l'esito del voto. «I cittadini di Milano, Roma e Napoli penso sappiano bene che ci sono due modelli in campo alternativi - ha aggiunto a margine della conferenza stampa dei leader del centrodestra a sostegno del candidato sindaco a Milano, Luca Bernardo -, uno chiuso nei salotti e dall'altra parte c'è un centrodestra che ha una visione chiara sul sostegno alle categorie produttive, sulla sicurezza, difesa della famiglia». A chi le ha chiesto che risultato si aspetta a Milano, Giorgia Meloni ha risposto che «non dichiaro mai i numeri, sono troppo scaramantica, punto a fare meglio dell'ultima volta. Meglio della Lega? Non mi interessa. Io voglio fare meglio del Pd e del Movimento 5 stelle e potrei riuscire».