«Militari italiani via dall'Afghanistan», l'irritazione di Lega e Moavero

Martedì 29 Gennaio 2019, 10:30

Ritiro, o più propriamente, rientro dei circa ottocento militari italiani impegnati in Afghanistan. Su indicazioni della ministra della Difesa Elisabetta Trenta, il Centro Operativo Interforze ha da ieri il compito di pianificare il rientro dei soldati nel giro di un anno. Non una scelta ufficiale del governo, come si desume anche dalla replica del ministro degli esteri Enzo Moavero Milanesi che dice di non saperne nulla, dalla reazione della Lega che non nasconde la sua irritazione e dalla nota che in serata esce da palazzo Chigi.Poche parole per far sapere che «la richiesta di valutare una pianificazione del ritiro del contingente italiano avviata dal ministro Trenta è stata condivisa dal presidente del Consiglio». Ancora una volta Giuseppe Conte è costretto ad intervenire, cercando un punto di equilibrio in una maggioranza che vive e si incarta sugli annunci. Stavolta è il dicastero retto dalla ministra in quota grillina a dare «il ritiro», e non il rientro, per fatto. Sorpresa della Farnesina e irritazione della Lega. Conte parla di «richiesta» e di «valutare». Ovvero non dà per fatto il rientro anche perché prima di arrivare in Parlamento occorre veramente sapere dall'amministrazione americana cosa intendano fare e in che tempi pensano di azzerare il oro contingente. Dalla Difesa si fa sapere che la decisione di preparare un piano di uscita è stata presa con gli alleati, ma la reazione del ministro degli Esteri è un misto di sorpresa e contrarietà. Il rischio che l'annuncio metta in difficoltà i nostri soldati è comunque concreto, ma l'immediata reazione di soddisfazione dei parlamentari grillini spiega il senso molto elettorale dell'annuncio.