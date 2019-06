Minibot, la bocciatura di Tria: «Già dato parere negativo»

Nessun cambio a reddito di cittadinanza e quota 100: «non è mai stato detto», assicura il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in merito alle trattative con Bruxelles. «Secondo il nostro primo monitoraggio, le nostre stime, il costo sarà minore di quello preventivato. Le spese allocate per queste due misure sono in eccesso rispetto a quanto sarà realizzato. Quindi, diciamo che ci sarà un risparmio. Nessun diritto acquisito soggettivo degli italiani rispetto a queste due misure verrà meno», aggiunge Tria.



Il confronto con le autorità europee sui conti pubblici «sta andando bene nel senso che aspettiamo che si pronuncino secondo le procedure: il Comitato economico-finanziario e poi si dovrebbe aprire un dialogo con la commissione Ue». Lo dice il ministro dell'Economia Giovanni Tria, a margine del G20 finanziario di Fukuoka. «Chiariremo ciò che abbiamo già detto, i nostri programmi, e porteremo le prove di un miglioramento del deficit dell'anno e i miglioramenti per l'anno prossimo».



Poiché si prevede un utilizzo minore di risorse per reddito di cittadinanza e quota 100, quindi «un 'tiraggio' minore di queste misure previste», ci sarà «un risparmio per un deficit minore», rileva Tria. «Ma il deficit minore verrà anche da un aumento che c'è stato in parte non fiscale», aggiunge il ministro, precisando che si tratta di covi «tipo dividendi e altre cose. e da maggiore entrate fiscali».

