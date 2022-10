Sud, operazione trasparenza sui fondi: in rete l'avanzamento di 1.517 progetti

Più di 500 giorni al governo condensati in una Mappa delle opportunità che racchiude un messaggio nemmeno difficile da scorgere: il Sud c'è stato in questi diciotto mesi di unità nazionale, ha ottenuto misure importanti sulle Zes, ha speso i soldi in anticipo del Fondo sviluppo e coesione, ha visto le imprese beneficiare per altri sei mesi della Decontribuzione, si è ritrovato al centro dei nuovi percorsi energetici del Sud Europa e del Nord Africa. L'eredità che il ministro Mara Carfagna decide di affidare a chi verrà dopo di lei (sempre ammesso che ci sarà un altro ministro per il Sud e la Coesione territoriale nel governo Meloni) è, appunto, una Mappa interattiva con la quale nella quale gli amministratori pubblici e i semplici cittadini possono conoscere cosa è stato fatto. Ovvero, «quali interventi sono finanziati con i fondi nazionali ed europei, qual è l'entità dei fondi investiti, quale lo stato di avanzamento delle opere o dei servizi. Lo facciamo nei cinque capitoli più significativi dell'attività che ho svolto in questi 18 mesi come ministro per il Sud e la Coesione: le Zone economiche speciali, la Strategia Aree interne, le azioni contro la povertà educativa, i beni confiscati alle mafie, le opere-bandiera finanziate con l'anticipo dei fondi Fsc e quelle legate ai Contratti Istituzionali di Sviluppo», dice il ministro.

Non è un'eredità piccata, per così dire, come si potrebbe essere tentati di dire alla luce dell'esito non proprio brillantissimo dell'esperienza di Carfagna con Azione. È un aggiornamento importante, curato dall'Agenzia per la Coesione, che riporta la politica alle cose concrete. E che siano state tante lo dimostra il fatto che gli interventi geolocalizzati ammontano a 1.517 per un valore totale dei progetti finanziati pari a 8 miliardi 683 milioni e 703 mila euro, e che altre centinaia possono essere appostati in tempi brevi. Il metodo, manco a dirlo, richiama quello impostato da Mario Draghi nel suo premierato: un atto in coerenza, scrive Carfagna, «con il metodo Draghi: serietà, efficacia, trasparenza».

Cosa si trova dunque nella Mappa? I progetti finanziati attraverso i Contratti Istituzionali di Sviluppo e presenti sono 629: Cis Calabria (110 progetti) - Cis Area Sisma (49) - Cis Brindisi - Lecce - Costa Adriatica (37) - Cis Capitanata (44) - Cis Cosenza (20) - Cis Matera (19) - Cis Molise (47) - Cis Napoli (12) - Cis Palermo (17) - Cis Roma Scuole Verdi ( 15) - Cis Taranto (141) - Cis Terra dei Fuochi (68) - Cis Ventotene (5) - Cis Vesuvio - Pompei - Napoli (45). Per le Zone economiche speciali i progetti complessivamente finanziati sono 42, 7 dei quali in Campania, mentre quelli per le opere bandiera del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili sono 42. Altri 43 progetti sono stati finanziati con la misura Povertà educativa mentre il Piano per la valorizzazione dei beni confiscati nel Mezzogiorno ha finanziato 2 progetti bandiera, entrambi in Campania: La Balzana di Santa Maria La Fossa in provincia di Caserta e il palazzo Fienga di Torre Annunziata in provincia di Napoli. Per completare il caricamento dei dati si attende la pubblicazione della graduatoria del bando Pnrr relativo ai beni confiscati alle mafie. Sulla Mappa, informa l'Agenzia per la Coesione, sono stati geolocalizzati anche gli interventi relativi alle aree interne del Nord per le quali sono stati finanziati 759 progetti. Sono in corso di lavorazione, per completare la Mappa, gli interventi relativi alle Aree interne del Centro e del Sud.