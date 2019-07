Salvini: «Ho proposto a Conte il ministro per le politiche Ue, aspetto l'ok»

Sul rimpasto «chiedete ai 5stelle, c'è l'urgenza, non come Lega, ma come governo italiano, di avere un ministro a Bruxelles, se questo da parte dei 5Stelle comporterà altri movimenti non so, a me basta uno», ha aggiunto Salvini.

C'è un nome per il prossimo ministro per le politiche Ue. Lo ha annunciato il vicepremier Matteo Salvini parlando con i cronisti alla Camera. «Ho proposto a Conte il nome del prossimo ministro per le politiche Ue, aspetto l'ok. Noi siamo pronti», ha detto Salvini.