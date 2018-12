Minniti congela la candidatura alla segreteria Pd? Annullati gli impegni in tv

La candidatura di Minniti alla segreteria Pd è in stand by? la notizia sull'ex ministro dell'Interno sta circolando con insistenza in ambienti del partito a seguito di una certa irritazione tra gli esponenti a lui più vicini per il ruolo marginale che starebbe giocando l'area Renzi nella partita.



Nessuna conferma dal diretto interessato, anche se Minniti - si rimarca in ambienti parlamentari Dem - continuerebbe a registrare la lontananza dell'ex premier dalle vicende congressuali e, sempre secondo le stesse fonti, questo malcontento potrebbe sfociare anche in una rinuncia alla candidatura. Intanto, l'ex ministro si sarebbe preso qualche giorno di riflessione, prima di decidere, annullando la partecipazione a tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche per i prossimi tre giorni.

Martedì 4 Dicembre 2018, 19:23 - Ultimo aggiornamento: 04-12-2018 20:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA