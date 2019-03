Ue pronta a chiudere la missione Sophia, l'Italia punta a ottenere una proroga

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 25 Marzo 2019, 12:00

Tre mesi di proroga non sono bastati per trovare una soluzione. E così oggi, il Comitato per l'ordine e la sicurezza che si riunisce a Bruxelles, potrà decidere di dire stop alla missione Eunavfor Med Sophia. Quell'operazione istituita nel 2015 con il compito di contrastare il terrorismo e il contrabbando di armi e petrolio, ma anche di addestrare la Guardia costiera libica. Il governo italiano sta continuando a trattare con l'Europa per cercare di trovare un minimo punto di incontro sul nodo della ripartizione dei migranti soccorsi nel Mediterraneo. Qualcosa che consenta un nuovo rinvio tecnico. Due i ministeri concentrati sulla trattativa, quello degli Esteri e quello della Difesa che, con il sostegno del Colle, hanno avviato contatti con gli altri partner Ue per cercare di capire fino a che punto fossero disposti a cambiare le regole di ingaggio. Ma, al momento, le porte sembrano tutte chiuse. Tanto che il Servizio per l'azione esterna della Ue (Seae), guidato da Federica Mogherini, ha comunicato che oggi proporrà agli ambasciatori la chiusura definitiva dell'operazione antiscafisti.