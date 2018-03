Wrestling, Mistero sul ring per l'ultima volta: diventa consigliere con il M5S

Domenica 18 Marzo 2018, 10:14 - Ultimo aggiornamento: 18-03-2018 10:37

Ultima volta sul ring per Cristian Panarari, il wrestler conosciuto con il nome di Mistero: lo ha annunciato in un post su Facebook, spiegando che alla carriera sportiva sostituirà quella politica con il Movimento Cinque Stelle.«Domenica 18 Marzo Mistero salirà sul ring per l'ultima volta», ha spiegato ai suoi fan sul social network e contemporaneamente ha creato un profilo Fb istituzionale con il simbolo del Movimento tra le cui fila siederà all'opposizione per il Comune di Reggio Emilia, dove andrà a sostituire il consigliere Ivan Cantamessi.Panarari si era candidato alle amministrative nel 2014 con il M5S, con 76 preferenze è risultato il primo dei non eletti e ora di diritto potrà sostituire il consigliere dimissionario.«Il wrestling continuerà a far parte della mia vita, ma per me è arrivato il momento di dedicare tempo anche ad altri progetti che non posso trascurare, quindi è sia logica che naturale la decisione di concludere la mia carriera attiva da wrestler. Ripensando a questi anni, non ho rimpianti e non ho rimorsi», ha continuato Panarari in un lungo post.