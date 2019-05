Moavero: «Non possiamo non sentirci europei»

Qu

anta cattiva educazione, quanta cattiva informazione sull'Europa ascoltiamo quotidianamente. Fermarsi a riflettere è particolarmente importante alla vigilia delle elezioni Europee

: così il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi aprendo The State of the Union, all'Istituto universitario europeo a Firenze. Una riflessione importante

ulle sfide e sulle opportunità, sulle possibili idee praticabili che possiamo affrontare insieme

, ha aggiunto.

Non possiamo non dirci europei, anche se a guardare le cronache sembrerebbe a volte di dover pensare il contrario. Anche chi critica - ha aggiunto Moavero - ed è scettico verso l'Europa sviluppa forme di ragionamento fondamentalmente europee: è europeo anche lui, anche lei

. Secondo Moavero

non ce ne rendiamo conto appieno, ma tutti noi europei abbiamo sviluppato una sorta di sentimento di affiliazione europea, che se ci riflettiamo si è affiancato, sovrapposto al sentimento nazionale e locale che ognuno di noi ha

.



Alla fine degli anni '80, dopo il lavoro sulla moneta unica, e quanto successo ad est, l'Europa

avrebbe dovuto cambiare passo, affrontare una profonda riforma delle istituzioni. Questo non è avvenuto o avvenuto in modo parziale

, ha spiegato il ministro Moavero.

L'Europa ha difficoltà ad affrontare i grandi shock recenti come la crisi finanziaria globale e i flussi migratori cosa che dimostra la necessità di una profonda riflessione e revisione istituzionale

.

