Violenza sulle donne, sarà presentato alla Camera un progetto per prevenire le molestie sul lavoro

Un progetto per prevenire discriminazioni e molestie nei posti di lavoro. Se ne parlerà venerdì 15 novembre alla Camera dei Deputati nel corso del convegno dal titolo: «Il ruolo delle imprese per favorire corrette relazioni di genere e prevenire molestie e abusi». Parteciperanno il vicepresidente della Camera, Mara Carfagna, esponenti del mondo della politica, delle imprese e dei fondi bilaterali di formazione che si confronteranno sull'importanza della formazione per superare stereotipi e sessismo nei luoghi di lavoro. Un'esigenza oggi sempre più sentita dalle aziende, in particolare da quelle più̀ attente all'inclusione. Spunto del confronto sarà̀ l'innovativo progetto formativo «Better Place», rivolto al personale delle imprese, con l'obiettivo di riflettere insieme sulle numerose gabbie che gli stereotipi costruiscono nella vita di tutti. Una riflessione che porrà̀ al centro l'importanza, per uomini e donne, di percorsi di formazione strutturati e qualificati, capaci di rendere evidenti i danni che sessismo, discriminazioni e abusi procurano dentro e fuori i luoghi di lavoro.

Dopo l'apertura dei lavori affidata alla vicepresidente della Camera Mara Carfagna seguiranno con i loro contributi l'onorevole Alessandro Fusacchia Commissione Cultura, Scienza e Istruzione, Linda Laura Sabbadini, statistica ed editorialista de La Stampa; Roberta Neri, ad di Enav, Giovanni Bolognini ad Caterpillar prodotti stradali, Sara Alberghini, direttore sviluppo distribuzione prodotti stradali Caterpillar servizi Italia che porterà̀ i risultati delle prime esperienze di formazione effettuate su questi temi nella sede italiana della multinazionale americana, Luisa Rizzitelli, responsabile Progetto Better Place, Lucia Scorza Area Lavoro Capitale umano Confindustria, Giancarlo Durante, Presidente Fba, Massimo Cestaro vicepresidente Fondimpresa ed Elisa Ercoli, presidente di una delle più importanti realtà anti violenza d'Italia, Differenza Donna ong. A moderare l'incontro la giornalista Flavia Perina.

