Montagna, Garavaglia firma decreto per 430 milioni: aiuti per gli esercenti degli impianti di risalita a fune

Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia ha firmato il decreto interministeriale per la erogazione di 430 milioni di euro agli esercenti degli impianti di risalita a fune. Il testo è stato inviato al ministero dell'Economia e delle Finanze per la firma del ministro Daniele Franco. È, inoltre, efficace il decreto del ministro del Turismo che sblocca lo stanziamento di 40 milioni a favore dei maestri e delle scuole di sci. In settimana, la Corte dei conti ha registrato il decreto. Le Regioni e le Province autonome riceveranno, quindi, le risorse da destinare ai beneficiari.