Morti sul lavoro, Teresa Bellanova: «Dove l'economia è fragile è molto più forte la spinta a eludere le regole»

Viceministra Bellanova, i dati Inail indicano che al Sud, e in particolare in Puglia, l'incidenza dei casi mortali è maggiore. Cosa succede?

«Non vorrei che dove nel nostro Paese il tessuto produttivo è più fragile rischi di essere ancora più pervasiva la dinamica dell'elusione delle regole - risponde Teresa Bellanova, viceministro allo Sviluppo economico -. A maggior ragione perciò una cosa va detta con grande chiarezza: non esistono morti...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati