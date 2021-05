Sulmona, morto a 54 anni l'imprenditore e politico Roberto Di Loreto

Aveva solo 54 anni ed è morto ieri all’ospedale di Popoli dove era ricoverato per una malattia che lo ha divorato in appena quattro mesi: Roberto Di Loreto, ex segretario del Pd e prima ancora dei Ds di Pratola Peligna, si è spento ieri lasciando attonita un’intera comunità e il partito del quale era stato motore ed interprete.

Imprenditore a Sulmona (aveva un’azienda di infissi molto nota), Di Loreto era molto conosciuto e apprezzato per...

